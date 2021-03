Vladimir Putin le-a felicitat pe rusoaice de 8 martie

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a felicitat luni pe rusoaice de 8 martie, Ziua Internationala a Femeii, o aniversare care in aceasta tara nu are substrat politic si nu este folosita pentru formularea de revendicari feministe, in ciuda unui numar semnificativ de cazuri de violenta de gen,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat intr-un interviu pentru presa rusa ca tarile occidentale ca se folosesc de opozantul Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, ca parte a „politicii lor de izolare” a Rusiei, transmite duminica AFP, citata de Agerpres . „Oponentii nostri sau adversarii nostri…

- Liderii politici ai lumii au si ei pasiuni si hobby-uri, ca si oamenii obisnuiti. Unii picteaza sau canta la diverse instrumente… Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a organizat zilele acestea o intalnire, prin intermediul unei videoconferințe, cu studenții mai multor instituții de invațamant superior…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters. El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta pana la finalizarea…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a felicitat, intr-un final, pe presedintele ales Joe Biden pentru victoria sa in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie si a anuntat ca este ”pregatit sa munceasca” impreuna cu succesorul lui Donald Trump, modelul liderului brazilian de extrema dreapta,…

- Presedintele in exercitiu, Igor Dodon, l-a felicitat pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, pentru victoria la prezidentiale. Mesajul lui Igor Dodon a fost transmis marti, 15 decembrie, dupa ce votul in Colegiul Electoral a oficializat victoria democratului si doar dupa ce si liderul de…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus ca directorul IUKOS, Mihail Hodorkovski, in scrisoarea sa, și-a recunoscut indirect vina. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti. "El, indirect, in scrisoarea sa catre mine, și-a recunoscut vina și m-a rugat sa-l eliberez inainte de termen, pentru ca mama…

- CHIȘINAU, 10 dec - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a felicitat RT cu prilejul aniversarii a 15 ani de la lansare, numind canalul TV drept vocea adevarului. Dupa cum a remarcat șeful statului rus, „acum 15 ani era dificil sa ne imaginam masura in care acest proiect va schimba radical, va…