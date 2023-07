Stiri pe aceeasi tema

- Varsovia a anuntat ca va trimite peste 1.000 de militari și 500 de politisti pentru a consolida securitatea la frontiera pentru a face fata numarului tot mai mare de migranti care trec granita, in contextul prezentei combatantilor Wagner pe teritoriul bielorus.

- Pe Internet, exista numeroase discuții și comunitați de susținatori care analizeaza și dezbat multe dintre "previziunile" lui Nostradamus.Recent, o serie de dezbateri intense au avut loc in jurul unei presupuse "prevestiri" a invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina, care ar putea duce la izbucnirea…

- Polonia va trimite 500 de ofițeri de poliție la granița cu Belarus, a declarat duminica ministrul de interne Mariusz Kaminski, potrivit Reuters. Decizi vine pe fondul incursiunilor ilegale pe teritoriul țarii și al temerilor legate de prezența grupului Wagner in Belarus.Poliția de frontiera poloneza…

- Liderul opozitiei din Belarus spune ca liderul grupului Wagner este un „criminal de razboi” care nu este binevenit in tara, iar șeful NATO este de parere ca prezența gruparii in Belarus ar putea provoca o instabilitate in regiunea Europei de Est.

- 'Lukasenko cel Milostiv' - Liderul din Belarus spune ca i-a cerut lui Putin sa nu-l ucida pe PrigojinPresedintele belarus Aleksandr Lukasenko a marturisit marti ca i-a cerut omologului sau rus Vladimir Putin sa nu-l asasineze pe seful gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, in timpul rebeliunii…

- Mutarea in Belarus a mercenarilor Wagner, incurajata de Vladimir Putin dupa rebeliunea de sambata trecuta din Rusia, este periculoasa pentru Polonia, a apreciat marti presedintele Andrzej Duda.

- ”Pregatiri” sunt in curs in vederea transferarii echipamentului militar ”greu” apartinand gruparii paramilitare ruse Wagner catre armata rusa, a anuntat marti, 27 iunie, Ministerul rus al Apararii, in urma rebeliunii mercenarilor, care au facut Kremlinul sa tremure, relateaza News . ”Pregatiri sunt…

- Reforma poloneza a justitiei - implementata de catre Guvernul populist si nationalist in 2019, care face obiectul unei inclestari intre Varsovia si Bruxelles - incalca dreptul comunitar, anunta luni Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza AFP. "Reforma justitiei poloneze din decembrie…