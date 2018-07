Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si Vladimir Putin s-au aflat astazi la palatul prezidential din capitala Finlandei, unde au avut o intalnire pregatita si asteptata indelung. S-a discutat despre ea inca de la momentul investirii in functie a lui Donald Trump, in urma cu un an si jumatate.

- Pe traseul președinților Statelor Unite și a Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin in Helsinki, au aparut panouri publicitare care atrag atenția asupra problemelor legate de libertatea de exprimare in Rusia. Imaginile din Helsinki au fost fotografiate si postate pe Twitter de catre corespondentul european…

- Rusia, Uniunea Europeana și China sunt, din motive diferite, „inamicii” Statelor Unite, a apreciat președintele american Donald Trump intr-un interviu difuzat cu o zi inainte de prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Helsinki, relateaza AFP.

- Cateva mii de oameni au manifestat duminica la Helsinki, cu o zi inaintea unui summit istoric care va avea loc in capitala Finlandei intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza AFP.Manifestantii - intre 2.000 si 2.500, potrivit politiei, cateva mii,…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a pregatit carți importante de pus pe masa discuțiilor cu Donald Trump in cadrul summit-ului de luni de la Helsinki, arata consultantul politic Cozmin Gușa.Intr-o intervenție telefonica la Realitatea TV, Cozmin Gușa a remarcat ca Vladimir Putin a invitat…

- Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice asupra retelelor de computere ale autoritatilor federale, statale si locale din Statele Unite, ale corporatiilor si institutiilor de invatamant americane. El a exprimat gravitatea situatiei spunand…

- Președintele american Donald Trump și omologul sau rus Vladimir Putin s-ar putea intalni luna viitoare la Helsinki, a informat un oficial al Statelor Unite, relateaza site-ul postului CNN, potrivit mediafax. Trump este așteptat sa aiba o intrevedere cu omologul sau in luna iulie, in cadrul…

- Taxele vamale introduse de presedintele SUA, Donald Trump, risca sa submineze sistemul comercial mondial si sa atraga masuri de retorsiune din partea altor tari, fiind afectata inclusiv economia Statelor Unite, avertizeaza Fondul Monetar International, scrie libertatea.ro.