Stiri pe aceeasi tema

- “Reputația de maestru tactician a lui Vladimir Putin a fost dintotdeauna exagerata. Oricum ai lua-o insa, decizia lui de luna trecuta de a declanșa un razboi al prețurilor petroliere cu Arabia Saudita a fost un dezastru in ce privește momentul ales. A venit la cateva zile dupa ce pandemia de coronavirus…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, au emis, sâmbata, o rara declarație comuna, prin care comemoreaza intersectia celor doua puteri din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial dintre trupele americane si sovietice în drumul lor spre învingerea…

- Trupele surprinse intr-o filmare la repetiția generala pentru parada care ar fi trebuit sa se desfașoare in Piața Roșie din Moscova pe 9 mai au fost bagate in carantina, dupa ce Putin a anunțat amanarea evenimentelor de Ziua Victoriei.The Moscow Times scrie ca dupa anunțul amanarii paradei, zilele trecute,…

- Vladimir Putin a amanat, pe ultima suta de metri, parada militara organizata anual in Piața Roșie din Moscova, pe 9 mai, de Ziua Victoriei, scrie The Moscow Times.La inceputul lunii, președintele Rusiei era ferm pe poziție - la fel ministrul rus al apararii și cel al afacerilor externe: parada nu va…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca evenimentele care urmau sa aiba loc la 9 mai vor fi amanate, ca si o uriasa parada militara in Piata Rosie pentru a marca 75 de ani de la victoria sovietica in cel de-al Doilea Razboi Mondial, decizie luata ca urmare a agravarii crizei coronavirusului,…

- Liderul de la Kremlin a explicat ca masurile adoptate de Rusia inca din luna februarie, printre care inchiderea granitei cu China, au dus la limitarea raspandirii coronavirusului in Rusia. Putin a spus ca, desi situatia din Europa este ingrijoratoare, in Rusia pandemia este "sub control". Presedintele…

- Turcia a ucis 21 de militari sirieni si a distrus piese de artilerie, ca represalii fata de uciderea a doi militari turci in regiunea Idleb, au declarat vineri surse din cadrul Ministerului turc al Apararii pentru agentia oficiala turca de presa Anadolu, relateaza Reuters. Un armistitiu incheiat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a fost luat la intrebari miercuri in legatura cu salariul sau de o locuitoare din Sankt Petersburg, orasul sau natal, intr-un moment in care Rusia incearca sa-si revigoreze economia anemica, relateaza AFP. O femeie care afirma ca sufera de un handicap si are…