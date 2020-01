Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a decis sa-l inlocuiasca pe puternicul procuror general Iuri Ciaika, a anuntat luni Kremlinul, in plin val de schimbari dupa demisia Guvernului si anuntarea unei revizuiri constitutionale, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a decis sa-l inlocuiasca pe puternicul procuror general Iuri Ciaika, a anuntat luni Kremlinul, in plin val de schimbari dupa demisia Guvernului si anuntarea unei revizuiri constitutionale, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a desemnat miercuri ca nou premier pe directorul fiscului, Mikhail Misustin, relativ necunoscut marelui public, au anuntat agentiile ruse de presa, citand Kremlinul, transmit AFP si dpa.

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins din nou joi acuzatiile privind implicarea armatei Rusiei in conflictul din estul Ucrainei, spunand ca exista mercenari care lupta de ambele parti, relateaza DPA. Putin, care a reprezentat grupurile de rebeli pro-rusi la discutiile internationale…

- CHIȘINAU, 18 dec – Sputnik. Orice menționare a Crimeii și Sevastopolului ar trebui exclusa in totalitate din Constituția Ucrainei, care nu corespunde deocamdata realitaților actuale, a declarat pentru RIA Novosti președintele Comitetului pentru relații interetnice a Parlamentului din Crimeea, Iuri…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa-l primeasca miercuri pe omologul sau sarb Aleksandar Vucic in orasul Soci din sudul Rusiei, dupa ce un scandal de spionaj a zguduit in ultimele saptamani legaturile in mod traditional calde dintre cele doua tari, relateaza DPA. Kremlinul a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa-l primeasca miercuri pe omologul sau sarb Aleksandar Vucic in orasul Soci din sudul Rusiei, dupa ce un scandal de spionaj a zguduit in ultimele saptamani legaturile in mod traditional calde dintre cele doua tari, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Kremlinul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ironizat miercuri apelurile care se fac auzite tot mai frecvent în Europa la reducerea dependentei de energiile fosile si mai ales de gaz, una din principalele marfuri de export ale Rusiei, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Îndemnat sa se pronunte,…