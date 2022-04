Vladimir Putin se bucura ca Viktor Orban a caștigat al patrulea mandat in fruntea Ungariei și spera ca relațiile ruso-ungare sa creasca. Președintele Rusiei l-a felicitat luni pe premierul ungar Viktor Orban pentru victoria sa in alegerile legislative, exprimandu-si speranta intr-o consolidare a legaturilor dintre Moscova si Budapesta, a transmis Kremlinul, potrivit Agerpres. „Seful statului […] The post Vladimir Putin l-a felicitat pe premierul Ungariei Viktor Orban, pentru victoria in alegeri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .