Demiterea lui Surkov, in varsta de 55 de ani a fost anuntata printr-un decret prezidential publicat pe site-ul Kremlinului. Cu toate acesta, pana in acest moment noile sale functii posibile nu au fost facute publice.



Surkov a fost inlocuit pe 11 februarie de catre seful adjunct al administratiei prezidentiale Dmitri Kozak, in varsta de 61 de ani, in calitatea de negociator-sef al conflictului din estul Ucrainei, pe fondul relansarii procesului de pace intre Moscova si Kiev.

Vladislav Surkov este pentru multi dintre opozantii rusi "eminenta cenusie" de la Kremlin deoarece prin…