Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a instiintat, miercuri seara, pe cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, ca statele din cadrul Uniunii Europene vor putea achita in continuare gazele in euro, insa conversia in ruble va fi facuta de banca prin care se efe

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a instiintat, miercuri seara, pe cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, ca statele din cadrul Uniunii Europene vor putea achita in continuare gazele in euro, insa converstia in ruble va fi facuta de banca prin care se efectueaza tranzactiile. "Presedintele rus, Vladimir…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a instiintat, miercuri seara, pe cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, ca statele din cadrul Uniunii Europene vor putea achita in continuare gazele in euro, insa converstia in ruble va fi facuta de banca prin care se efectueaza tranzactiile. Fii la curent…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, afirma ca moneda in care Germania trebuie sa plateasca Rusiei pentru gazele importate din aceasta tara este trecuta in contract, iar aceasta este euro sau dolarul. Scholz reafirma ca Germania nu include in sanctiunile privind Rusia importurile de energie, insa arata…

- Directorul OMV a anuntat ieri ca grupul austriac va continua sa plateasca in euro pentru gazele cumparate din Rusia, in pofida deciziei presedintelui Vladimir Putin conform careia Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de g

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat telefonic cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și i-a enumerat cerințele Moscovei catre Ucraina, transmite RIA Novosti. Potrivit Kremlinului, este vorba despre statutul neutru fara arme nucleare a Ucrainei, demilitarizarea obligatorie și denazificarea…

- Cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz, a devenit cel mai recent lider occidental care merge la Moscova pentru o discuție cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, in incercarea de dezamorsare a tensiunilor provocate de mișcarile militare rusești din proximitatea Ucrainei. Cu…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, au pledat, marti, pentru consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene, au cerut Rusiei sa reduca presiunile militare asupra Ucrainei si au analizat masuri de relansare economica si de protectie a mediului. "Vizita…