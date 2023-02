Vladimir Putin a iesit din nou la rampa, duminica. A spus ca Rusia nu are de ales decat sa ia in considerare capacitațile nucleare ale NATO, intrucat alianța militara condusa de SUA urmarește infrangerea tarii sale. Dictatorul de la Moscova a mai zis ca NATO ia parte la crimele regimului de la Kiev. Putin considera […] The post Vladimir Putin justifica din nou razboiul din Ucraina si da vina pe NATO: "Cum putem ignora capacitațile lor nucleare in aceste condiții?" first appeared on Ziarul National .