Vladimir Putin nu va mai putea participa la intalniri și evenimente din cauza starii lui de sanatate care s-a agravat, spun serviciile secrete ruse. Ce se va intampla de acum cu președintele Rusiei? Vladimir Putin, probleme de sanatate De-a lungul timpului au aparut mai multe zvonuri cum ca liderul rus, in varsta de 69 de […] The post Vladimir Putin, izolat de serviciile secrete. Ce nu ar mai avea voie sa faca liderul de la Kremlin appeared first on IMPACT .