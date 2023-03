Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a convenit cu Belarusul ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin, citat de agentia TASS, preluata de Reuters, informeaza AGERPRES . O astfel de masura nu ar incalca acordurile de neproliferare nucleara, a spus Putin, notand ca Statele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat NATO ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, informeaza duminica AFP. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta este cu adevarat participare” (la conflictul din Ucraina),…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, marti, in discursul susținut in fata camerelor reunite ale parlamentului rus timp de aproape doua ore, ca Rusia isi suspenda participarea din tratatul New START pe care il au cu SUA, singurul care mai era in vigoare in domeniul nuclear. „Ma vad nevoit sa…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc, relateaza EFE, preluata de Agerpres. „In ceea ce priveste apararea antiaeriana de diferite clase, productia rusa este…

- Vladimir Putin l-a „felicitat calduros” pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dar a transmis urari și liderilor din Ungaria, Brazilia, India, China, Cuba, Serbia și Siria, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului. Primul pe lista lui Putin a fost președintele Turciei, cu care Rusia are…