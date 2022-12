Vladimir Putin își va mări armata cu 1,5 milioane de militari. Răzbunare după întâlnirea Biden-Zelenski Președintele rus a calificat luptele din Ucraina drept o „tragedie”, dar a promis ca iși va continua campania in aceasta țara pana cand obiectivele sale vor fi atinse.Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a spus, de asemenea, ca intenționeaza sa formeze noi unitați militare in vestul Rusiei pentru a contrabalansa planurile Finlandei și Suediei de a adera la NATO. „Pentru a garanta indeplinirea sarcinilor pentru asigurarea securitatii militare a Rusiei, este necesar sa se creasca efectivul fortelor armate la 1,5 milioane de militari, dintre care 695.000 sub contract", a declarat Soigu la o… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

