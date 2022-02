Stiri pe aceeasi tema

- Unele unitati rusesti si-au parasit zonele de adunare – formatiunile bara la bara de protectie vazute in fotografiile din satelit – si incep sa se deplaseze in „pozitii de atac”, potrivit oficialului.Aceasta miscare marcheaza o schimbare fata de duminica, cand unele dintre unitati parasisera zonele…

- Rusia și Belarus vor incepe joi 10 zile de exerciții militare comune, iar tensiunea din Ucraina tinde sa creasca, acestea avand loc in apropierea graniței Ucrainei. Rusia a mutat pana la 30.000 de soldați, doua batalioane de sisteme de rachete sol-aer S-400 și numeroase avioane de lupta in Belarus pentru…

- Presedintele SUA Joe Biden avertizeaza Rusia cu privire la ”sanctiuni economice semnificative” in cazul invadarii Ucrainei si afirma ca se vede sanctionandu-l pe presedintele rus Vladimir Putin. El a reluat afirmatiile privind desfasurarea de trupe in Polonia si Romaniain termenii Articolului 5 din…

- Escaladarea razboiului psihologic dintre Statele Unite și Rusia pe tema Ucrainei se apropie cu pași repezi de un punct in care ieșirea pașnica dintr-o criza cu ramificații ample ar putea fi imposibila, arata o analiza a CNN. Președintele american Joe Biden, susținut de intreaga putere simbolica…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, si-a exprimat luni solidaritatea cu presedintele Kazahstanului, Kassim-Jomart Tokaev, cu care a avut o convorbire telefonica, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de Reuters. "Premierul (Orban) a discutat astazi cu presedintele Tokaev si…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, si-a exprimat luni solidaritatea cu presedintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev, cu care a avut o convorbire telefonica, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto.„Premierul (Orban) a discutat astazi cu presedintele Tokaev si…

- Actuala criza ruso-occidentala isi are originea in "aroganta" americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat vineri ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, in ajunul celei de-a 30-a aniversari a demisiei sale, care a constituit sfarsitul oficial al URSS, informeaza AFP citata de Agerpres.…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…