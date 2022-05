Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate din Belarus au inceput miercuri exercitii la scara larga pentru a-si testa pregatirea de lupta, a anunțat ministerul belarus al Apararii, citat de The Guardian . „Este programat ca testul (de pregatire pentru lupta) sa implice deplasarea unui numar semnificativ de vehicule militare, ceea…

- Rusia sustine ca a vizat 4 facilitati militare ucrainene cu rachete aeriene de inalta precizie, a lovit 87 de unitati militate ucrainene, a distrus 59 de vehicule blindate, piese de artilerie si a ucis aproximativ 500 de soldati ucraineni, potrivit celui mai recent raport operational al Ministerul…

- Rusia a lovit ținte militare din orașul Lvov din vestul Ucrainei cu rachete de croaziera de inalta precizie, a anunțat duminica Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul rus al Apararii a declarat sambata ca a utilizat cu o zi in urma rachete hipersonice "Kinjal" pentru a distruge un depozit subteran de arme si munitii aeriene in vestul Ucrainei, ceea ce reprezinta o premiera, relateaza AFP si EFE

- Ministerul ucrainean al Apararii susține, sambata, ca l-a ucis pe generalul-locotenent rus Andrei Mordvichev. Acesta ar fi al cincilea general rus ucis in conflictul dintre Rusia și Ucraina, scrie Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul rus al Apararii a negat miercuri ca ar fi efectuat un atac aerian impotriva unui teatru din Mariupol, potrivit agentiei de presa RIA, preluata de Reuters.Consiliul din orasul port asediat a declarat anterior ca fortele rusesti au bombardat un teatru in care se adaposteau civili.In schimb,…

- In timp ce negocierile dintre Ucraina și Rusia au loc in Belarus, Ministerul rus al Apararii a anuntat ca a plasat fortele de disuasiune in alerta de lupta, conform anunțului facut duminica de Vladimir Putin. Ordinul dat de liderul de la Casa Alba de a pune forțele nucleare ale Rusiei in stare de alerta…

- Acest anunt inseamna ca trupele ruse vor ramane in Belarus, in plina criza cu occidentalii, in pofida promisiunilor Moscovei ca fortele sale vor pleca din aceasta tara aflata la portile UE dupa aceste manevre desfasurate incepand din 10 februarie."Tinand cont de intensificarea activitatii militare in…