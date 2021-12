Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat, vineri, teste cu rachete hipersonice de tip Zircon, a anuntat presedintele Vladimir Putin, salutand o "etapa semnificativa" in consolidarea apararii, in contextul tensiunilor cu Occidentul, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri un tir de testare reusit al unei "salve" de rachete hipersonice de tip Zircon, un tip de armament pe care-l considera "invincibil" si care se afla in centrul unei curse a inarmarii a puterilor militare, relateaza AFP. "In aceasta noapte, dimineata devreme,…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul sa nu depașeasca "linia roșie" a Moscovei in Ucraina și a declarat ca NATO amenința securitatea Rusiei prin organizarea de exerciții și desfașurarea de arme in apropierea granițelor sale, conform Financial Times, scrie Mediafax. Putin…

- Armata rusa a anuntat luni ca a efectuat cu succes un nou tir de testare a unei rachete de croaziera hipersonice de tip Zircon, in contextul unei curse a inarmarii cu acest tip de armament, pe care Moscova il considera ”invincibil”, relateaza AFP, potrivit news.ro. Mocova face acest anunt…

- Testele cu racheta hipersonica ruseasca Zircon sunt aproape de final si livrarile acestei rachete pentru fortele navale rusesti vor incepe anul viitor, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters.

- Rusia a anuntat luni ca a efectuat cu succes un tir de racheta de croaziera hipersonica - Zircon - de la bordul unui submarin, o arma de tip nou pe care Moscova o considera invincibila si care ingrijoreaza Washingtonul, relateaza AFP. ”Flota rusa a testat pentru prima oara o racheta hipersonica…

- Rusia a anunțat luni ca a testat cu succes, pentru prima oara, lansarea de pe un submarin a unei rachete hipersonice Zircon, o arma pe care președintele Vladimir Putin a laudat-o drept parte a unei generații de sisteme de armament fara rival, transmite Reuters.Potrivit ministerului rus al apararii,…

