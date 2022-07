Stiri pe aceeasi tema

Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Moscova nu a vazut nicio dorinta din partea Ucrainei de a a se conforma conditiilor a ceea ce el a descris drept un acord de pace preliminar convenit in martie, relateaza The Guardian.

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca menținerea sancțiunilor impotriva Rusiei ar putea duce la creșteri catastrofale ale prețurilor pe piețele de energie, lovind gospodariile din Europa cu facturi mult mai mari.

Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters.

Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat ca furtul proprietatilor altcuiva nu a dus niciodata la bine, mai ales la cei care o fac. Declarația a fost facuta in condițiile in care vorbea despre inghețarea activelor rusesti de catre tarile occidentale.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca, in ciuda sancțiunilor, Rusia intenționeaza sa ramana deschisa cooperarii economice cu toate țarile lumii. In plus, susține liderul de la Kremlin, va extinde interacțiunea cu țarile care sunt interesate de cooperare.

Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters.

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca "interventia" Rusiei in Ucraina a fost necesara, pentru ca Occidentul "se pregatea sa ne invadeze pamantul, inclusiv Crimeea", informeaza Reuters.

Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni ca principala agentie de spionaj a Rusiei a dejucat ceea ce el a numit un complot occidental de a ucide un proeminent jurnalist rus, relateaza Reuters.