Stiri pe aceeasi tema

- O sportiva cu dizabilitați a ramas blocata intr-un avion Ryanair pentru ca echipajul de bord nu a ajutat-o sa coboare. A fost nevoie de intervenția personalului de pe aeroport pentru ca Anne Wafula-Strike sa coboare din aeronava, scrie BBC News. Sportiva a aterizat cu un zbor Ryanair pe aeroportul Stansted…

- CHIȘINAU, 19 aug — Sputnik. Invitat la nunta Karinei Kneissl, care a avut loc în aceasta sâmbata în Austria, președintele rus nu a ratat ocazia de a dansa cu mireasa. Videoclipul acestui dans a fost facut public în aceasta duminica. În imaginile videoîl…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca va fi la Paris pe data de 11 noiembrie pentru a participa la ceremoniile ce marcheaza un secol de la incheierea Primului Razboi Mondial si prin urmare a anulat parada militara la care dorea sa ia parte tot atunci in SUA, relateaza agentiile AFP,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va fi invitat in Congresul SUA in cazul in care va efectua o vizita oficiala la Washington, afirma Paul Ryan, seful Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Republican.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va fi invitat in Congresul Statelor Unite in cazul in care va efectua o vizita oficiala la Washington, afirma Paul Ryan, seful Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Republican.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat ingrijorare, la intrevederea cu omologul sau american, Donald Trump, in legatura cu sistemul antibalistic global al Statelor Unite, care include elemente instalate in Romania.știre in curs de actualizare

- Pentru a marca implinirea a 110 ani de la prima atestare documentara a localitatii Busteni, autoritatile au decis sa emita si sa puna in circulatie pe 1 iulie 2018 o serie limitata de 400 de carti postale care vor avea chipul Simonei Halep si trofeul de la Roland Garros, anunta Telekom Sport.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut azi o discutie telefonica cu omologul sau ucrainean, Petro Porosenko, o situatie mai rara in contextul tensiunilor dintre cele doua tari.Liderii de stat au discutat despre posibilitatea de a face schimb de detinuti.