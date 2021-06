Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o cariera politica ce se intinde de-a lungul a patru decenii, președintele Joe Biden a vazut destui președinți americani – din ambele tabere, republicana și democrata – incercand sa transforme relația SUA cu Rusia, pentru ca in final ei sa plece de la Casa Alba dezamagiți, cu o neimplinire la acest…

- Joe Biden a urmat lungi sesiuni de antrenament cu consilierii, a preluat sfaturile și mesajele partenerilor din NATO și și-a propus sa transmita un mesaj dur, dar direct, miercuri, la summitul cu Vladimir Putin, in incercarea de a muta relația cu Rusia intr-o zona mai stabila și predictibila, scrie…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe fostul sau omolog american, Donald Trump, un „individ colorat”, intr-un interviu de o ora și jumatate acordat NBC . Totodata, Putin a declarat ca Joe Biden este „extrem de diferit” fața de predecesorul sau. Liderul de la Kremlin i-a comparat pe cei doi…

- Liderul democrat de la Casa Alba a ajuns miercuri in Europa, unde va incerca sa repare relațiile transatlantice racite in timpul mandatului lui Donald Trump, sa ajunga la un compromis pe tema diferendelor cu liderii europeni, sa inchege o coaliție pentru contracararea Chinei și, nu in ultimul rand,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca regreta faptul ca nu va mai colabora cu Angela Merkel. Liderul de la Kremlin a vorbit despre relatiile favorabile pe care le-a avut in perioada colaborarii sale cu cancelarul german, Angela Merkel, care a anuntat ca se va retrage din politica, dupa alegerile…

- Kirill, Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, a cerut joi femeilor sa nu faca avort pentru a crește populația țarii si le-a propus sa dea copiii institutiilor Bisericii, relateaza vineri dpa, citata de Agerpres."Da nastere copilului si da-ni-l noua, Bisericii, si noi vom face tot ce putem pentru…

- ​Patriarhul Moscovei si al Întregii Rusii, Kirill, le-a cerut femeilor sa evite avortul si sa dea, în schimb, copiii institutiilor Bisericii, relateaza agenția dpa citata de Agerpres. „Da nastere copilului si da-ni-l noua, Bisericii, si noi vom face tot ce putem pentru a-l…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a fost numit, din nou, ucigaș. De aceasta data declarația a fost facuta de presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda."- La fel ca si Joe Biden, il considerati pe Vladimir Putin ucigas?- Din pacate, da.