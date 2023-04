Stiri pe aceeasi tema

- Liderul chinez Xi Jinping a sosit la Casa Alba a Rusiei din Moscova și a avut o intrevedere cu premierul Mihail Mișuștin, inainte de alte discuții la Kremlin, transmite CNN. Liderul chinez și președintele rus Vladimir Putin au discutat luni timp de patru ore și jumatate și se așteapta ca marți sa mai…

- Dupa un an de razboi al președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, Rusia a suferit o infrangere majora, Ucraina a obținut o victorie strategica majora, iar Occidentul a demonstrat o combinație de hotarare, unitate și coeziune la care puțini se așteptau. Cu toate astea, analiștii sunt atenți…

- In cateva ore se implineste un an de cand Vladimir Putin a decis sa ordone trupelor sale sa invadeze Ucraina, convins ca in trei zile va ocupa Kievul. Planul nu a reusit, pentru ca liderul de la Kremlin si-a subestimat adversarul și si-a supraestimat armata. Razboiul a devenit unul de uzura, cu zeci…

- Devine „din ce in ce mai dificil” pentru Kremlin sa izoleze populația rusa de razboiul din Ucraina, afirma Ministerului britanic al Apararii, citat de Sky News . Este posibil ca Vladimir Putin sa fie nevoit sa abordeze problema sprijinului social pentru soldați și familiile acestora intr-un discurs…

- Vladimir Putin va trimite un mesaj Adunarii Federale pe 21 februarie, a declarat astazi secretarul de presa al șefului statului, Dmitri Peskov, in fața presei. Analiștii presupun ca tot ceea ce va declara are legatura cu actuala ofesniva din Ucraina, dar cu toate astea utimele vești de la Kremlin spun…

- Liderul de la Kremlin cere Ministerului Apararii sa pregateasca un plan pentru o ofensiva pe scara larga in Ucraina, inclusiv o noua incercare de a asedia capitala Kiev, relateaza Important Stories, citand o sursa apropiata departamentului militar. Ce ar avea de gand Vladimir Putin. Rusia ar pregati…

- Potrivit lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, NATO și SUA sunt de fapt implicate indirect in conflictul din Ucraina, noteaza GAZETA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Razboiul din Ucraina ar intra in pauza. Cu ocazia Craciunului, liderul de la Kremlin i-a cerut ministrului rus al Apararii, Serghei Șoigu, sa inceteze focurile in razboiul declanșat in țara vecina.