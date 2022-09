Stiri pe aceeasi tema

- Cand se va lua decizia privind deplasarea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, in Indonezia, la summitul Grupului celor 20 (G20), vor fi luați in considerare toți factorii, inclusiv factorul de securitate, a anunațat secretarul de presa al șefului statului, Dmitri Peskov, citat de publicația Vedomosti.…

- Obiectivul Rusiei este capturarea completa a regiunii ucrainene Donbas, a reafirmat luni presedintele rus Vladimir Putin, la aproape jumatate de an de la declansarea unui razboi neprovocat impotriva Ucrainei, relateaza DPA. In fata invitatilor externi la un forum militar anual organizat in apropiere…

- Gerhard Schroeder, 78 de ani, cancelar al Germaniei intre 1998 și 2005, a depus o plangere la un tribunal administrativ impotriva parlamentului german din cauza ca instituția i-a retras privilegiile de fost demnitar, sperand ca prin acțiunea in instanța sa și le recupereze, ascrie Politico . Schroeder,…

- Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite organizeaza, joi, o reuniune de urgența pentru a discuta situația centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, pe care Kievul si Moscova se acuza reciproc ca au bombardat-o.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu pentru Washington Post ca inchiderea granițelor pentru turiștii ruși este ”cea mai importanta sancțiune”, pentru ca rușii ”iau pamantul altcuiva”. Liderul ucrainean cere aceasta soluție daca Rusia continua sa anexeaze mai multe…

- Ucraina l-a acuzat sambata pe presedintele rus Vladimir Putin ca a „scuipat in fata“ ONU si a Turciei prin bombardarea portului Odesa, si a afirmat ca Moscova isi va asuma „intreaga raspundere“ a esecului acordului privitor la exportul de cereale, semnat vineri la Istanbul, transmite AFP.

Rusia va lansa o liga de fotbal pentru teritoriile „prietenoase" ocupate de Moscova și zonele separatiste din Ucraina și Georgia, a declarat un inalt oficial de resort

- Washingtonul a facut apel la Beijing sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina, avertizand ca „țarile care aleg tabara lui Vladimir Putin se vor plasa inevitabil de partea gresita a istoriei”, relateaza AFP, citata de Agerpres . Apelul SUA vine in contextul unei conversații telefonice purtata miercuri,…