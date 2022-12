Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca in Ucraina va fi un conflict „indelungat” si Rusia va lupta pentru a-si apara interesele folosind toate mijloacele disponibile, dar nu are in vedere vreo noua mobilizare a rezervistilor, informeaza Reuters si AFP, potrivit presei romane .

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis sefului Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca situatia de la centrala nucleara ucraineana Zaporojie, detinuta de Rusia, este "ingrijoratoare", insa este "deschis dialogului", relateaza The Guardian. La o intalnire care a…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a adresat multumii stranse vineri in Piata Rosie pentru un concert priilejuit de anexarea de cactre Rusia a regiunilor ucrainene Herson, Zaporojie, Lugansk si Donetk. Pe scena, dupa discurs, Putin a cantat imnul Rusiei alaturi de artisti si de liderii pro-rusi ai celor…

- Liderul parlamentar rus Viaceslav Volodin i-a chemat pe deputatii Dumei sa ia parte la razboiul din Ucraina in urma ordinului de mobilizare partiala, relateaza joi DPA. "Cei care indeplinesc cerintele mobilizarii partiale ar trebui sa ajute cu participarea lor la operatiunea militara speciala", a declarat…

- Vladimir Putin a anunțat miercuri mobilizarea parțiala și a amenințat Occidentul ca nu va ezita sa raspunda la „șantajul nuclear” pe care il practica liderii principalelor state NATO. „Vorbim nu numai despre bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie incurajata de Occident, care amenința cu o catastrofa…

- Președintele rus Vladimir Putin se echivaleaza pe deplin cu teroristul internațional Osama Bin Laden prin declarația sa privind utilizarea armelor nucleare. Fostul deputat in Duma de Stat a Rusiei și om de afaceri Ilya Ponomaryov a declarat acest lucru intr-un comentariu pentru presa din Ucraina. „Putin…

- Vladimir Putin susține ca va ”folosi orice mijloace” pentru a apara țara, amenințand ca Rusia deține arme nucleare. ”Vom folosi toate resursele pe care le avem pentru a ne apara poporul”, a spus liderul rus, miercuri dimineața, intr-un discurs in care a a