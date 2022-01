Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele rus Vladimir Putin afirma vineri ca a aparat „ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP.

- Oficialii americani iau în considerare masuri dure de control al exportului pentru a perturba economia Rusiei daca președintele rus Vladimir Putin ar invada Ucraina, a spus un oficial al administrației Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate într-o întâlnire…

- Președintele chinez, Xi Jinping, urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca a discutat telefonic cu noul cancelar german Olaf Scholz despre tensiunile dintre Rusia si Ucraina, transmite AFP citata de Agerpres. "Am vorbit astazi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a-l felicita. Astept cu nerabdare sa lucrez…

- Ungaria vrea sa blocheze participarea Uniunii Europene la summitul democrației organizat pentru saptamâna viitoare de președintele american Joe Biden fiindca este singura țara a blocului comunitar care nu a primit o invitație, relateaza Euractiv.Agenția Bloomberg noteaza ca Ungaria s-a…

- Președintele SUA a criticat absența lui Vladimir Putin și a lui Xi Jinping la summitul COP26. Joe Biden i-a acuzat ca „este o problema uriașa și au fugit”, precizand ca au facut o mare greșeala. Președintele american Joe Biden a criticat aspru absența lui Vladimir Putin și a lui Xi Jinping de la summitul…