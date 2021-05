Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a fost reales pentru un mandat de sapte ani cu 95,1% din voturi, conform unui anunt facut joi de presedintele parlamentului de la Damasc, dupa un scrutin criticat de opozitie si de statele occidentale, potrivit www.abc.net.au . Ceilalti doi contracandidati la scrutinul…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a fost reales pentru un mandat de sapte ani cu 95.1% din voturi, conform unui anunt facut joi de presedintele parlamentului de la Damasc, dupa un scrutin criticat de opozitie si de statele occidentale, tranmsite AFP preluat de agerpres. Ceilalti doi contracandidati…

