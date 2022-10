Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a adresat duminica "cele mai calduroase felicitari" omologului sau chinez Xi Jinping cu ocazia realegerii lui Xi la conducerea Partidului Comunist Chinez si respectiv a Chinei, pentru un al treilea mandat istoric, informeaza Reuters si AFP.

- Presedintele chinez Xi Jinping a fost reales duminica la conducerea Partidului Comunist, dupa ce a anihilat orice contestare, devenind astfel cel mai puternic lider al Chinei dupa Mao Zedong, fondatorul regimului comunist chinez, informeaza agentiile internationale de presa, scrie digi24.ro.

- La Beijing are loc al 20-lea congres al Partidului Comunist Chinez (PCC). S-au inasprit masurile de securitate, iar orasul este decorat cu steaguri rosii. Evenimentul organizat o data la cinci ani are de data aceasta un punct de interes in plus: presedintele Xi Jinping urmeaza sa devina cel mai puternic…

- Președintele rus Vladimir Putin se va intalni joi, in Uzbekistan, cu președintele Chinei, Xi Jinping. Cei doi șefi de stat vor discuta cu acest prilej atat despre situația din Ucraina, cat și despre Taiwan, informeaza Reuters, citat de digi24.ro.

- Ministerul de Externe al Chinei a refuzat sa spuna daca președintele Xi Jinping se va intalni cu președintele rus Vladimir Putin sau cu prim-ministrul indian Narendra Modi in timpul summitului regional de securitate al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai din aceasta saptamana, scrie Reuters.