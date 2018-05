Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin i-a urat vineri "multa sanatate" fostului agent dublu Serghei Skripal, care a fost externat recent dintr-un spital britanic in care se afla de mai multe saptamani dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic, relateaza AFP.

- Comparatia facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, intre Campionatul Mondial de fotbal din Rusia si Olimpiada organizata de Germania nazista in 1936 este ”dezgustatoare si inacceptabila”, a declarat, joi, Dimitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza Sky News.Peskov…

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters. Spre deosebire de cancelarul…

