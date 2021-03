Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a spus joi ca este gata sa poarte discuții publice online cu președintele american Joe Biden vineri sau luni, relateaza Reuters, în timp ce Casa Alba spune ca Biden nu regreta ca l-a numit pe liderul de la Kremlin ”criminal”. Putin a spus, vorbind…

- Vladimir Putin a rupt tacerea, raspunzandu-i lui Joe Biden intr-un mod pașnic, dar pe un ton ironic. Președintele Federației Ruse a reacționat, joi, dupa ce omologul sau din Statele Unite, Joe Biden, l-a numit „ucigaș”, informeaza Mediafax. Citește și: Inca o angajare CONTROVERSATA facuta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca oamenii au tendinta sa-i vada pe ceilalti asa cum se vad de fapt pe ei insisi, reactionand la o afirmatie a presedintelui american Joe Biden ce a suscitat indignarea Moscova, relateaza Reuters, TASS, AFP si Interfax. Putin s-a exprimat…

- Rusia așteapta scuze din partea administratiei de la Washington, dupa ce Joe Biden l-a numit pe liderul de la Moscova "criminal". Președintele SUA a spus despre Vladimir Putin ca va plati pentru ingerințele din scrutinul prezidențial din 2020.

- Comentariile facute in ajun de presedintele american Joe Biden, care si-a exprimat opinia ca omologul sau rus Vladimir Putin este "un ucigas", au demonstrat peste putinta de tagada ca liderul de la Casa Alba nu are niciun interes sa repare relatiile cu Moscova, a apreciat joi Kremlinul, care a adaugat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri prelungirea cu cinci ani a importantului tratat ruso-american New START privind limitarea arsenalelor nucleare, dupa acordul la care s-a ajuns in extremis in aceasta saptamana intre Moscova si Washington pentru salvarea acestui text, relateaza AFP si Reuters.…

- Putin a semnat prelungirea tratatului ruso-american de dezarmare nucleara New Start, dupa ce miercuri Rusia și SUA au convenit sa extinda acest acord în condițiile solicitate de Moscova, a anunțat Kremlinul, relateaza AFP.Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns la un acord…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…