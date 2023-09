Stiri pe aceeasi tema

- 6 din 10 recruți ruși au murit in Ucraina dupa cel mult 5 luni, iar 1 din 5 nu a rezistat pe front nici macar doua luni, potrivit unui studiu al publicației independente Important Stories și al Conflict Intelligence Team (CIT).Pe 21 septembrie 2022, președintele rus Vladimir Putin a anunțat introducerea…

- In urma cu o saptamana ieșea din spital dupa ce a fost supus unei operații pe cord. I s-au montat trei stenturi in urma unui... The post Ignora sfaturile medicilor! Rednic a condus antrenamentul de astazi al echipei UTA appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Razboi in Ucraina, ziua 560. Ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, considera ca nu se poate avea incredere in președintele rus Vladimir Putin in ceea ce privește negocierilor de pace. Potrivit lui Kuleba, nu se poate avea incredere in Vladimir Pu

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat, marti, ca Ucraina nu va negocia cu dictatorul rus Vladimir Putin, deoarece acesta nu poate fi de incredere in negocierile de pace, noteaza RBC, potrivit Rador."In ceea ce privește apelurile la negocieri cu Putin, oricine intreaba despre asta…

- Canicula și valurile de caldura intense pot sa afecteze starea de sanatate. Romanii se pot proteja menținandu-și corpul hidratat constant. Mulți fac insa o greșeala ce poate avea consecințe negative semnificative. Afla in randurile de mai jos despre ce este vorba. Cum iți protejezi corpul pe canicula…

- Oficiali americani si europeni de rang inalt sunt ingrijorati de faptul ca liderul rus Vladimir Putin ia in considerare alegerile prezidentiale din SUA din 2024 in planificarea razboiului sau din Ucraina, in speranta ca o infrangere a presedintelui Joe Biden anul viitor va determina Washingtonul sa…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin pare sa fi recunoscut joi, 27 iulie, progresele ucrainene pe linia frontului, spunand ca operațiunile militare ale Ucrainei s-au intensificat in ultimele zile, relateaza Sky News . Cu toate acestea, el susține ca Ucraina nu a reușit sa caștige teren pe niciun front.…

- Podul lui Putin, care leaga Crimeea de Rusia peste stramtoarea Kerci, a fost avariat de o explozie, iar circulatia a fost intrerupta, au declarat luni oficialii instalati de Rusia, in timp ce mass-media ucraineana a raportat explozii pe pod. Doua persoane au murit și una a fost ranita. Intre timp, In…