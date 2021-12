Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile dintre Rusia si Ucraina pun in pericol inclusiv siguranta Romaniei. O recunoaste chiar Vasile Dincu, ministrul Apararii. Ucraina si Occidentul au denuntat in ultimele saptamani concentrarea unor efective de aproape 100.000 de soldati rusi la frontiera ucraineana, generand temeri cu privire…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca nu exclude organizarea unui referendum cu privire la viitorul statut al estului Ucrainei si al Peninsulei Crimeea, anexata de Rusia în 2014, relateaza Reuters.Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și când ar putea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis marți ca e nevoie de „un proces de aplanare” a tensiunilor cu Rusia, sugerand ca dialogul cu Moscova ar trebui purtat in „formatul Normandia”. Declarația a venit chiar in timp ce presedintele american Joe Biden discuta cu omologul sau rus, Vladimir Putin,…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de AFP. 'UE va raspunde in mod adecvat la orice noua agresiune, inclusiv incalcari ale…

- Vladimir Putin a criticat in fața lui Recep Tayyip Erdogan utilizarea de catre armata ucraineana a unor drone militare furnizate de Ankara, informeaza AFP.Putin susține ca utilizarea de catre fortele Kievului a unor drone militare de fabricatie turca de tip Bayraktar, care au servit inclusiv pentru…

- Rusia si SUA actioneaza in vederea organizarii unui summit prin videoconferinta intre presedintii Vladimir Putin si Joe Biden, demersurile fiind facute in toiul exacerbarii tensiunilor intre cele doua parti cu privire la Ucraina, a anuntat vineri Kremlinul, in timp ce Kievul cere NATO sa respinga orice…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept "o linie rosie" pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, relateaza…