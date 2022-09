Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, i-a trimis sambata o telegrama de felicitare lui Charles al III-lea dupa proclamarea sa oficiala ca monarh al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si al altor 14 tari din Commonwealth, transmite EFE, potrivit Agerpres. “Majestatea Voastra:…

- Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege, la 10 septembrie 2022, de catre Consiliul de Ascensiune, intr-o ceremonie urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit - Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si

- Charles al III-lea este proclamat oficial ca nou rege sambata, la Palatul St James din Londra, de catre Consiliul de Ascensiune, un organism ceremonial istoric care se reuneste pentru a desemna pe fiecare dintre noii monarhi ai Regatului Unit. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de…

- Charles III, noul Rege al Marii Britanii, are cateva proprietați in țara noastra, cea mai cunoscuta fiind in satul Viscri, din județul Brașov. Acum am stat și noi de vorba cu doi antreprenori și cu primarul de acolo pentru a vedea cum vad ei viitorul zonei dupa ce au ajuns, iata, „vecinii” Regelui Regatului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 9 septembrie, „un mesaj de condoleanțe Majestații Sale Regele Charles al III-lea”, dupa „trecerea in eternitate” a Reginei Angliei, produsa joi, 8 septembrie.„In numele poporului roman și al meu personal, doresc sa transmit Majestații Voastre,…