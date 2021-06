Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 iunie - Sputnik. Știința rusa s-a manifestat spectaculos in 2020, cand oamenii de știința din țara au creat in mod triumfator vaccinul ”Sputnik V” impotriva coronavirusului. O declarație in acest sens a facut sambata președintele Rusiei Vladimir Putin. In opinia lui, soluțiile gasite…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca mulți continua sa puna piedici Rusiei, iar țara se confrunta adesea cu incercari ale unora de „a inhata” ceva de la ea, insa Rusia „le va sparge dintii” tuturor celor care intentioneaza sa faca acest lucru, informeaza TASS, citata de Agerpres . ”Unii…

- Rusia a anuntat luni expulzarea unui diplomat italian ca represalii la ''actiuni neamicale si nejustificate'' ale Romei, care a expulzat la finalul lunii martie doi functionari rusi pentru un caz de spionaj, transmite AFP, preluata de Agerpres.Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- TIRASPOL, 24 apr - Sputnik, Julia Sorokopud. Sputnik V este cel mai așteptat vaccin din Transnistria. Mii de locuitori ai regiunii panaceul rusesc impotriva coronavirusului. Cei mai activi cetațeni sunt de mult timp pe lista de așteptare pentru imunizare. "De indata ce a fost anunțata programarea…

- Guvernul britanic lucreaza îndeaproape cu Ucraina pentru a monitoriza situatia tensionata cu Rusia, a declarat un purtator de cuvânt al Ministerului britanic al Apararii pentru Sunday Times. Navele de razboi britanice vor naviga în Marea Neagra în luna mai, pe fondul…

- Nave de razboi britanice vor ajunge în Marea Neagra în luna mai, în semn de solidaritate cu Ucraina si aliatii NATO, au declarat surse din MArina pentru ziarul The Sunday Times, preluat de News.ro.Mobilizarea, într-o perioada în care tensiunile au crescut între…

- „Eu cred ca acest caz este o operațiune speciala a serviciilor Federației Ruse impreuna cu serviciile transnistrene. Nu cred ca serviciile ucrainene au vreo atribuție directa in organizarea și desfașurarea acestei operațiuni – nu ar avea sens.” Aceasta declarație aparține fostului ministru…

- Rusia s-a angajat, marți, in noi exerciții militare in Arctica, o regiune strategica in care și-a sporit prezența in ultimii ani și unde interesele sale se ciocnesc cu cele ale mai multor țari, inclusiv ale Statelor Unite. Noile manevre vor dura „cateva zile”, potrivit Ministerului rus al Apararii.…