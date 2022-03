Franța și Germania au cerut din nou lui Rusiei sa inceteze focul in Ucraina. Intr-o convorbire telefonica cu Vladimir Putin, Emmanuel Macron și Olaf Scholz au subliniat nevoia unei soluții diplomatice pentru conflictul militar. Apelul, inceput in jurul orei 11.00 GMT, s-a incheiat inainte de ora 13.00 GMT, a precizat presedintia franceza, adaugand ca Macron […] The post Vladimir Putin i-a lasat fara cuvinte pe Macron și Scholz. Ce acuze le-a adus soldatilor ucraineni ca ar face cu civilii first appeared on Ziarul National .