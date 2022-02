Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se declara „convins” ca presedintele rus Vladimir Putin incearca sa rastoarne guvernul ucrainean, relateaza DPA. Blinken a declarat joi la ABC TV ca planul Rusiei a fost de a pune capitala Kiev in pericol. „Sa ia cu asalt capitala, sa atace alte mari orase”,…

- Vladimir Putin a ordonat o operațiune militara in Ucraina astazi, dis-de-dimineața. Așadar, a inceput razboiul! Președintele Rusiei a declarat, mai devreme, ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din estul Ucrainei. Iata ce se intampla chiar in aceste momente in Ucraina!

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a avut o conversatie telefonica cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Cei doi lideri au facut schimb de evaluari asupra situatiei in legatura cu recunoasterea de catre Rusia a Republicilor Populare Donetk si Lu

- Comandanții ruși ar fi primit ordin de atac! Este anunțul facut duminica seara, 20 februarie, de catre serviciile de informații americane citate de CBS și CNN. Incepe razboiul in Ucraina? Potrivit unor informații oferite publicitații de catre serviciile secrete americane, se pare ca militarii ruși…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat sambata inceperea unor exercitii nucleare strategice, a comunicat Kremlinul, conform agentiei RIA, preluate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- sursa foto: kremlin.ru Cancelarul Olaf Scholz l-a intalnit pe președintele rus Vladimir Putin marți, la Moscova. Aceștia au discutat cu precadere despre criza de la granița Ucrainei. Vladimir Putin a transmis ca nu exista niciun fel de modificari in ce privește statutul Donbasului. Președintele Rusiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau iranian Ebrahim Raisi au afisat deplina intelegere miercuri in cadrul intalnirii lor la Moscova, care survine intr-un moment decisiv al negocierilor internationale pentru salvarea acordului nuclear iranian, relateaza AFP. 'Noi, in Iran, nu avem…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…