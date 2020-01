Presedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret de gratiere a unei tinere israeliano-americane ce fusese condamnata in Rusia la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru "trafic de droguri", caz care a starnit tensiuni intre Moscova si Israel, informeaza AFP.



Gratierea tinerei Naama Issachar, 26 de ani, "intra in vigoare din ziua semnarii" decretului, potrivit unui comunicat al Kremlinului.



Ea intervine in conditiile in care premierul israelian este asteptat sa soseasca miercuri sau joi la Moscova, unde se va intalni cu Vladimir Putin pentru a-i prezenta detaliile…