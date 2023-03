Stiri pe aceeasi tema

Presedintii Rusiei si Chinei, Vladimir Putin, respectiv Xi Jinping vor semna - in cadrul vizitei liderului chinez saptamana viitoare in Rusia - o declaratie marcand intrarea relatiilor bileterale intr-o "noua era", a declarat vineri Kremlinul, citat de AFP.Cei doi lideri vor semna o "declaratie comuna…

Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

Experții militari ruși dezvolta o „forma promițatoare de aplicare strategica" a Forțelor Armate Ruse prin operațiunea forțelor strategice de descurajare. Aceasta implica, printre altele, utilizarea armelor nucleare, se arata intr-un articol semnat de prim-comandantului adjunct al Forțelor de Rachete…

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat marti la Moscova ca Rusia isi suspenda participarea la tratatul cu Statele Unite privind controlul armelor nucleare New START, anunța Rador.

Presedintele Chinei, Xi Jinping, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia in urmatoarele luni, pentru o intalnire cu omologul sau, Vladimir Putin, in contextul in care Beijingul a elaborat un plan de pace si vrea contacte cu toate partile pentru oprirea razboiului din Ucraina.

Armenia a anuntat marti ca refuza sa gazduiasca in 2023 manevre militare ale unei aliante conduse de Rusia, pe fondul nemultumirii fata de Moscova din cauza blocarii unei axe vitale pentru aprovizionarea enclavei Nagorno Karabah.

Președintele Volodymyr Zelenski a declarat sambata (31 decembrie) ca singura sa dorința pentru toți ucrainenii pentru 2023 este sa obțina victoria in fața Rusiei. „Va doresc tuturor un singur lucru – victoria. Și acesta este principalul lucru. O singura dorința pentru toți ucrainenii", a declarat Zelenskiy…

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a decorat marti, la Kremlin, pe liderii prorusi ai celor patru regiuni ucrainene - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie -, anexate ilegal de Moscova in septembrie, transmite EFE, conform Agerpres.