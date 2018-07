Vladimir Putin, gest nesperat la adresa SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a oferit luni, dupa intalnirea de la Helsinki cu Donald Trump, sa permita Statelor Unite interogarea agentilor rusi acuzati de amestec in alegerile americane din 2016, relateaza AFP, conform agerpres. "Avem un acord intre Statele Unite si Rusia, din 1999,…

- Donald Trump se intalneste cu Vladimir Putin la Helsinki pentru a lua parte la primul summit ruso-american din ultimii doi ani. Inainte de a se vedea cu omologul sau rus, Donald Trump a facut o declaratie extrem de controversata la adresa Uniunii...

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat televiziunii Fox News ca Donald Trump considera Crimeea o parte a Ucrainei, informeaza DPA. "Suntem constienti de pozitia presedintelui Trump potrivit careia Crimeea este parte a Ucrainei. Mi-a spus asta azi", a dezvaluit Putin, in interviul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat ingrijorare, la intrevederea cu omologul sau american Donald Trump, in legatura cu "sistemul antibalistic global" al Statelor Unite, care include elemente instalate in Romania. "In calitatea de mari puteri nucleare, avem o responsabilitate…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump se vor adresa presei dupa primul lor summit bilateral ce va avea loc luni la Helsinki, dar nu vor da publicitatii neaparat o declaratie...