- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face marti o vizita in Austria - prima sa vizita bilaterala in Occident de anul acesta. Cu aceasta ocazie, el a acordat luni un interviu radioteleviziunii austriece ORF, preluate de Reuters, in care sustine ca Moscova nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana. "Nu…

- Aproximativ 18.000 de soldati din 19 tari, in principal membre ale NATO, vor participa la exercitiul Saber Strike care incepe duminica in Polonia si tarile baltice, condus de armata americana pe flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta desfasurare, una dintre…

- Un numar de platforme online de știri din SUA sunt temporar indisponibile in Europa, dupa ce noile regulie ale Uniunii Europene legate de protecția datelor au intrat in vigoare, scrie BBC. Regulamentul...

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei in primul trimestru din 2018 a fost de 176 de miliarde de lei, in crestere cu 4,2% fata de acelasi trimestru din 2017, a declarat marti, la Guvern, vicepremierul Viorel Stefan, citand „date Eurostat”. „Romania, cu 4,2%, este a cincea economie din UE si consemneaza…

- Romania isi va respecta angajamentele asumate cu institutiile financiare internationale de a mentine deficitul sub 3%, iar masurile luate in anul 2018 vor asigura atat pentru acest an cat si in viitor o crestere economica sustenabila, a declarat ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, la intalnirea…

- Uniunea Europeana si SUA au impus valuri dupa valuri de sanctiuni asupra Rusiei de la inceputul crizei diplomatice cauzate de anexarea Crimeei in 2014. In pofida acestora, Kremlinul isi urmeaza directia neabatut, iar puterea lui Vladimir Putin nu a facut decat sa creasca, scrie Deutsche Welle.…

- Vladimir Putin a fost reales duminica pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, cu 76,6% din voturi, potrivit rezultatelor publicate luni. Putin se afla de peste 18 ani la putere, in calitate de președinte sau premier, iar consolidarea puterii apare intr-un context foarte tensionat in relația…