Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters. Invazia rusa in Ucraina a dus la uciderea a mii de persoane si la stramutarea altor 14.000.000, in timp ce tentativele Occidentului de a izola Rusia, ca masura punitiva, si blocarea de catre Moscova a transporturilor de cereale in porturile Ucrainei de la Marea Neagra au provocat o crestere a pretului…