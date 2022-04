Opozantul rus Vladimir Kara-Murza are mari probleme la Moscova dupa ce a oferit un interviu jurnalistilor de la CNN. El este acuzat ca a raspandit informatii false despre campania militara a Moscovei in Ucraina. Kara-Murza a fost arestat in fata casei sale din Moscova pe 11 aprilie, la cateva ore dupa ce CNN a difuzat […] The post Vladimir Putin "executa" un nou opozant rus? L-au arestat imediat dupa interviul de la CNN first appeared on Ziarul National .