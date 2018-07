Stiri pe aceeasi tema

- Crimeea, anexata de Rusia in 2014, nu va constitui subiect de discutie la summitul programat pe 16 iulie, la Helsinki, intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a avertizat luni Kremlinul, subliniind ca peninsula este „o parte inalienabila a Rusiei”, transmit AFP si…

- Crimeea, anexata de Rusia în 2014, nu va constitui subiect de discutie la summitul programat pe 16 iulie, la Helsinki, între presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a avertizat luni Kremlinul, subliniind ca peninsula este 'o parte

- Crimeea, anexata de Rusia in 2014, nu va constitui subiect de discutie la summitul programat pe 16 iulie, la Helsinki, intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a avertizat luni Kremlinul, subliniind ca peninsula este 'o parte inalienabila a Rusiei', transmit…

- Intalnirea Trump-Putin asupra careia ar fi convenit miercuri Casa Alba și Kremlinul ar putea avea loc la Helsinki, Finlanda, dupa summitul NATO din 11-12 iulie, anunța Reuters. Cele doua parți au ajuns la un acord privind organizarea reuniunii dintre cei doi, eveniment ce ar putea genera ingrijorare…

- Lovitura pentru Donald Trump. Secretarul general adjunct al Casei Albe, Joe Hagin, care a condus pregatirile pentru intalnirea dintre președintele american, Donald Trump, și omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, parasește Casa Alba, au declarat marți oficialii Casei Albe pentru Reuters. “Joe Hagin…

- Uniunea Europeana a prelungit cu un an sanctiunile impuse Rusiei din cauza anexarii Crimeei in 2014, relateaza The Associated Press. UE subliniaza luni, intr-o declarație, ca ”ramane ferm angajata fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei” si ”condamna aceasta incalcarea a dreptului…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat sambata la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin despre eliberarea "detinutilor politici" ucraineni din Rusia, intre care se numara cineastul Oleg Sentov, aflat in greva foamei, a anuntat intr-un comunicat presedintia ucraineana, transmit AFP…

- Dictatorul nord-coreean, Kim Jong-un, s-a plans ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, de „hegemonia SUA”, in timp ce unul dintre locotenentii sai de varf a facut o vizita la New York pentru a pregati un viitor summit cu presedintele american Donald Trump, scrie The Guardian, informeaza news.ro.…