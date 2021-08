Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus joi sa fie elaborat un sistem de inspectii periodice a cladirilor si infrastructurii din regiunile din nordul Rusiei, unde se inregistreaza o dezghetare a permafrostului, potrivit DPA si TASS. "Milioane de oameni traiesc in nordul tarii. Este deci important…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca Uniunea Europeana trebuie sa stabileasca un „contact direct” cu Rusia si cu presedintele rus Vladimir Putin. In acelasi timp UE trebuie „sa creeze mecanisme pentru a raspunde impreuna si unanim la provocarile si atacurile hibride” ale Moscovei, a adaugat…

- CHIȘINAU, 14 iun - Sputnik. Vladimir Putin a vorbit despre soarta Federației Ruse dupa plecarea sa din funcția de șef de stat intr-un interviu acordat companiei de televiziune americane NBC. © REUTERS / Alexander NatruskinPutin a vorbit despre scopurile intalnirii cu Biden „Și ce se va prabuși…

- Președintele rus Vladimir Putin susține ca minim 50% dintre ucraineni nu doresc sa intre in NATO și sa devina „carne de tun”. Totodata, liderul de la Kremlin a ținut sa critice Kievul pentru ca nu s-ar fi conformat cu acordurile de la Minsk in ceea ce privește regiunea Donbas, potrivit Reuters. Intr-o…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, nu mai este in pozitia de a avea influenta asupra actiunilor militare ale Rusiei la el in tara din cauza dependentei sale fata de Moscova, a declarat miercuri ambasadoarea SUA in Belarus, Julie Fisher, relateaza Reuters. Rusia si Belarusul planuiesc…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni legea care oficializeaza retragerea Rusiei din tratatul Cer Deschis, care le permite tarilor membre sa efectueze zboruri de observare deasupra teritoriilor celorlalte state participante, informeaza Reuters si TASS, potrivit Agerpres. Rusia sustine ca…

- ​Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti revizuirea regulilor ce autorizeaza portul de arme în Rusia, dupa ce marti dimineata a avut loc un atac sângeros asupra unei scoli din regiunea autonoma Tatarstan, informeaza AFP și Barrons, potrivit Agerpres.„Presedintele a…