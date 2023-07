Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a catalogat miercuri, 19 iulie, drept o "aroganța și obraznicie" refuzul Occidentului de a se conforma cererilor Moscovei in vederea prelungirii Inițiativei de la Marea Neagra privind cerealele, mediata de ONU, precizand ca Moscova va lua in considerare revenirea in acord…

- Moscova este pregatita sa revina in acordul privind exporturile de cereale ucrainene daca cererile sale vor fi indeplinite "in totalitate", a declarat miercuri, 19 iulie, presedintele rus Vladimir Putin, care a insistat ca, in caz contrar, prelungirea ințelegerii "nu mai are sens", informeaza Agerpres…

- Un acord crucial care permite exportul de cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagra urmeaza sa expire luni, daca Rusia nu accepta o prelungire, informeaza CNN, relateaza Rador.Acordul privind cerealele se va incheia la miezul nopții de 17 iulie spre 18 iulie, ora Istanbulului (luni la ora…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonica cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa, in cadrul careia s-a discutat despre acordul privind cerealele din Marea Neagra, care urmeaza sa expire luni, și despre un summit in Africa de Sud,

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 16 iunie, ca orice fel de negocieri de pace cu Moscova sunt posibile doar dupa retragerea completa a trupelor ruse din teritoriile ocupate, informeaza CNN."Astazi, am spus in mod clar și repetat in cadrul intalnirii noastre ca a permite orice…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezmintit miercuri orice atac ucrainean asupra omologului sau rus Vladimir Putin, dupa ce Moscova a anuntat ca a doborat doua drone care vizau Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. „Nu l-am atacat pe Putin. Il lasam tribunalului. Noi luptam pe teritoriul nostru, aparam…

- Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din Crimeea dupa ce a fost lovit de doua drone ucrainene, a anunțat sambata un oficial desemnat de Rusia in aceasta zona, cel mai recent dintr-o serie de atacuri in peninsula anexata, in timp ce Rusia se pregatește pentru o contraofensiva ucraineana…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev spune ca, daca G7 va lua masuri pentru a interzice exporturile catre Rusia, Moscova va rezilia acordul privind transportul cerealelor prin Marea Neagra, care permite exporturi vitale de cereale din Ucraina.