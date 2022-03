Stiri pe aceeasi tema

Comandantul rus al Forțelor Aeriene, colonelul Serghei Sukharev, a fost ucis in Ucraina, informeaza CNN. Informația a fost confirmata de presa lui Vladimir Putin, de televiziunea de stat GTRK.

Strategia Occidentului, de a-i determina pe oligarhii ruși sa puna presiune pe Vladimir Putin, pentru ca astfel, președintele de la Moscova sa inceteze atacul din Ucraina, nu va avea succes. Opinia aparține lui Mikhail Fridman, unul dintre cei mai bogați oligarhi din Rusia, cu o avere estimat[ la…

Presedintele rus Vladimir Putin a trimis pana in prezent in Ucraina aproape 100% din cei peste 150.000 de soldati pe care i-a mobilizat in afara tarii inainte de invazie, a declarat un inalt oficial american al Apararii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a acuzat marti pe presedintele rus Vladimir Putin ca a incalcat pacea in Europa si a cerut Rusiei sa inceteze imediat razboiul din Ucraina, transmit Reuters si AFP. Stoltenberg a vizitat impreuna cu presedintele polonez Andrzej Duda baza aeriana de…

Forțele ruse au distrus un baraj construit in regiunea Herson din Ucraina in 2014 pentru a intrerupe apa in Crimeea, a declarat sambata agenția de presa RIA, citat de guvernatorul Crimeei anexate de Rusia, Serghei Aksyonov.

Un purtator de cuvant al Ministerului Apararii din Rusia a declarat joi ca fortele ruse au "deblocat" Canalul Crimeei de Nord, restabilind astfel aprovizionarea cu apa a peninsulei pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, relateaza dpa.

Statele Unite considera drept un "nonsens" pretextul invocat de Rusia pentru a mobiliza trupe in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, afirma Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul american la Natiunile Unite.

Anuntul retragerii unor trupe rusesti concentrate la frontiera cu Ucraina este un semn bun, a declarat marti, la Moscova, cancelarul german Olaf Scholz, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP si Reuters.