Vladimir Putin este dispus să faciliteze exporturile libere de cereale din porturile ucrainene, anunţă Kremlinul ”In timpul discutiei despre situatia din Ucraina, s-a pus accent pe asigurarea unei navigatii sigure in Marea Neagra si Azov si pe eliminarea amenintarii minelor din apele lor”, a transmis Kremlinul cu privire la convorbirea lui Putin cu Erdogan. ”Vladimir Putin a remarcat disponibilitatea partii ruse de a facilita tranzitul maritim de marfuri liber in coordonare cu partenerii turci. Acest lucru este valabil si pentru exportul de cereale din porturile ucrainene”, mai precizeaza Kremlinul. Putin, potrivit Kremlinului, a adaugat ca daca sanctiunile ar fi ridicate, atunci Rusia ar putea ”exporta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea economica așteptata a Europei din cauza pandemiei de coronavirus a fost impiedicata de o serie de factori in ultimele saptamani, iar fiecare colț al continentului se confrunta cu prețuri in creștere. Inflația pentru intreaga Uniune Europeana este de așteptat sa atinga 6,8% in acest an, deoarece…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut Rusiei sa permita exporturile de cereale ucrainene, iar Occidentului sa deschida accesul ingrasamintelor rusesti pe pietele mondiale pentru a se putea combate eficient criza alimentara globala. „Rusia trebuie sa permita exportul sigur si securizat…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut miercuri Rusiei sa permita exporturile de cereale ucrainene, iar Occidentului sa deschida accesul ingrasamintelor rusesti pe pietele mondiale pentru a se putea combate eficient criza alimentara globala. „Rusia trebuie sa permita exportul sigur si securizat…

- Rusia a cheltuit mai mult de 300 de milioane de dolari pe zi pentru aparare luna trecuta, in timp ce invazia Ucrainei continua sa stagneze, potrivit datelor ministerului de finanțe de la Moscova, scrie The Moscow Times. Cheltuielile pentru aparare ale Rusiei sunt de peste doua ori mai mari decat dinainte…

- Șeful diplomației turce a acuzat cateva țari membre NATO ca iși doresc ca razboiul din Ucraina sa fie de durata, iar obiectivul ar fi „slabirea Rusiei”. „Exista tari din NATO care doresc ca razboiul sa continue”, a susținut Mevlut Cavusoglu. „Obiectivul lor este slabirea Rusiei”, a adaugat Cavusoglu,…

- “Acest lucru ar putea insemna o lista separata. Aceasta este o decizie conditionata, asta este exact ceea ce analizam”, a declarat De Meo intr-o conferinta de presa. Planul de separare a productiei de automobile cu motoare cu ardere interna ar putea interesa Nissan sau investitorii pe termen lung, a…

- Localitațile din sud-estul Ucrainei au fost din nou ținta atacurilor trupelor rusești, iar guvernul de la Kiev spune ca se pregatește un atac major asupra capitalei. Ieri, toata ziua, au fost lupte intense la periferia Kievului, pe care rușii incearca sa-l incercuiasca. Potrivit oficialilor americani,…

- Ce țari susțin Rusia in razboiul contra Ucrainei. In timp ce NATO, UE și aliații au furnizat Ucrainei arme și echipament militar, impunand și sancțiuni Rusiei, menite sa paralizeze economia, dar și sa forțeze o schimbare a regimului la Moscova, exista țari care au refuzat sa condamne acțiunea militara…