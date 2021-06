Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a aterizat miercuri, la Geneva, pentru primul sau summit cu președintele american Joe Biden. Avionul liderului rus a aterizat pe aeroportul international din Geneva la ora locala 12:27 (10:27 GMT). In drumul spre summit, avionul lui Putin a decolat de la Soci…

- Mircea Geoana, Secretar General Adjunct al alianței Nord-Atlantice, a vorbit la News Hour with CNN, despre cum au decurs discutiile in cadrul Summitului NATO si ce așteptari sunt pentru intalnirea de miercuri de la Geneva dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele SUA, Joe Biden. Mircea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit miercuri la Geneva pentru primul sau summit cu omologul sau american Joe Biden, o reuniune destinata sa aplaneze tensiunile dintre cele doua tari si sa identifice posibile puncte de convergenta, potrivit agentiilor internationale de presa. …

- Avionul președintelui rus Vladimir Putin a decolat de la Moscova spre Geneva. Despre acest lucru a anunțat Dmitri Smirnov, jurnalist al Kremlinului, pe canalul sau Telegram. In orașul elvețian, unde s-a indreptat primul zbor, astazi liderul rus se va intilni cu omologul sau american Joe Biden la vila…

- Relatiile dintre Moscova si Washington sunt in prezent intr-un punct mort, iar intalnirea dintre presedintii rus Vladimir Putin si american Joe Biden miercuri la Geneva (Elvetia) ar putea sa contribuie la remedierea situatiei, a declarat consilierul pe probleme de politica externa al liderului rus,…

