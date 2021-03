Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE.



"Presedintele Putin si-a declarat in mai multe randuri disponibilitatea de a restabili si de a dezvolta in mod dinamic relatiile noastre (cu SUA) in masura in care si partea americana este pregatita pentru aceasta", a spus Peskov, intrebat daca Putin considera posibila o intalnire cu omologul sau american, Joe Biden, si daca exista…