Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin urmeaza sa susțina marți un discurs in care sa stabileasca obiectivele pentru cel de-al doilea an al invaziei ruse in Ucraina. Discursul vine cu 3 zile inainte sa se implineasca un an de la declanșarea invaziei și la o zi dupa ce președintele american Joe Biden a facut…

- Președintele rus Vladimir Putin urmeaza sa susțina marți un discurs in care sa stabileasca obiectivele pentru cel de-al doilea an al invaziei ruse in Ucraina. Discursul vine cu 3 zile inainte sa se implineasca un an de la declanșarea invaziei și la o zi dupa ce președintele american Joe Biden a facut…

- Vladimir Putin va adresa marți, 21 februarie, de la ora 11:00, primul sau discurs despre starea națiunii de la inceputul razboiului din Ucraina, a transmis... The post Vladimir Putin, Președintele Rusiei, va avea astazi discursul despre „starea națiunii” appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Presedintele american Joe Biden va tine astazi un discurs istoric in Polonia, pentru a marca un an de la inceputul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. La randul sau, Vladimir Putin iși va rosti astazi discursul despre starea națiunii in fața Adunarii Federale a Rusiei.

- Kremlinul a declarat luni ca fostul premier britanic Boris Johnson a mințit cand a spus ca președintele Vladimir Putin l-a amenințat cu un atac cu racheta in timpul unui apel telefonic premergator invaziei din Ucraina, scrie CNN. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a afirmat, intr-un documentar BBC, ca inainte de startul invaziei ruse in Ucraina a fost amenintat de Vladimir Putin cu un atac cu racheta, in timpul unei discutii la telefon, relateaza bbc.com. Johnson a precizat ca Putin a facut comentariul in momentul in care…

- Vladimir Putin a ținut miercuri un discurs in care a vorbit despre situația din Ucraina și in care a prezentat obiectivele militare ale Rusiei. Liderul de la Kremlin a subliniat ca țara sa iși va indeplini toate obiectivele stabilite in ceea ce numește „operațiunea militara speciala” din Ucraina. In…

- Presedintele rus Vladimir Putin va stabili obiectivele armatei sale pentru anul 2023 in cadrul unei intalniri cu inalti oficiali militari care va avea loc miercuri, a anuntat marti Kremlinul, in a noua luna a ofensivei Moscovei in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.