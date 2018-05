Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari vineri ca racheta care a doborat zborul MH17 al companiei Malaysia Airlines in 2014, deasupra zonei de est a Ucrainei, nu era una rusa, contrar concluziilor anchetatorilor internationali, informeaza AFP.

- Reacția Rusiei dupa ce a fost acuzata oficial de doborarea zborului MH17 a venit din partea ministrului de Externe, Serghei Lavrov. Șeful diplomației ruse susține ca Olanda nu a prezentat “niciun fapt” care sa permita acuzarea Rusiei si “face speculatii (…) in scopuri politice”, informeaza AFP citat…

- Uniunea Europeana (UE) si NATO au indemnat vineri Rusia sa-si ”recunoasca responsabilitatea” in catastrofa zborului MH17, doborat de o racheta deasupra Ucrainei in 2014, relateaza AFP conform News.ro . In doua comunicate separate, UE si NATO indeamna Federatia rusa sa-si recunoasca ”responsabilitatea…

- Uniunea Europeana si NATO au invitat vineri Rusia 'sa-si recunoasca responsabilitatea' in catastrofa zborului MH17 doborat de o racheta deasupra estului Ucrainei in 2014, informeaza France Presse. In doua comunicate separate, UE si NATO cer Federatiei Ruse sa-si recunoasca 'responsabilitatea…

- Diplomatia rusa a denuntat joi ca „acuzatii gratuite” vizand „sa discrediteze” Rusia concluziile anchetatorilor internationali potrivit carora racheta care a doborat zborul MH17 deasupra Ucrainei in 2014 apartinea armatei ruse, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Australia și Olanda au acuzat in mod oficial Rusia de doborarea avionului MH17 dupa ce raportul JIT a aratat ca racheta folosita pentru doborarea aeronavei in 2014 este a aparținut armatei ruse, scrie BBC News. Australia și Olanda au acuzat in mod oficial Rusia ca ar fi responsabila pentru doborarea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se afla in Rusia pentru a actiona impreuna cu Vladimir Putin in vederea implementarii unor ”initiative comune” in dosarul nuclear iranian, ale Siriei si Ucrainei, in pofida unei atmosfere de confruntare ce continua sa se degradeze intre Moscova si Occident, relateaza…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat un decret care promulga o decizie recenta cu privire la prelungirea sanctiunilor impuse unor companii si entitati ruse, a anuntat vineri pe site presedintia ucraineana, relateaza Reuters. Consiliul de Securitate si Aparare a Ucrainei a adoptat la inceputul…