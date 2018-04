Stiri pe aceeasi tema

- Forte de securitate ale regimului sirian au intrat sambata in orasul Douma, ultimul fief al rebelilor in Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc, au relatat media de stat, citate de AFP. "Unitati ale fortelor de securitate interna intra in Douma", a transmis televiziunea de stat, precizand…

- In Siria a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 4.00 (ora Romaniei), un bombardament al puterilor occidentale SUA, Marea Britanie si Franta ca raspuns la un atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. Bombardamentele lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta au vizat trei obiective…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat o operatiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franta si Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad, pe care il acuza de un atac chimic in Douma, care a ucis cel putin 60 de persoane, scrie AFP. 8:37 Iranul, principalul…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie". Presedintele american, Donald…

- Sapte avioane miliare americane au zburat in apropierea bazei militare ruse unde s-ar ascunde Bashar Al-Assad, transmite agentia de presa rusia RIA Novosti. Avioanele au efectuat o misiune de recunoastere in aproperea bazelor militare din Hmeymim si Tartus. Foto simbol: EPA Avioanele militare ruse au…

- Rusia și-a retras navele din baza militara Tartus și așteapta coordonatele țintelor vizate de atacul SUA. Navele de razboi pe care Rusia le avea in portul sirian Tartus au parasit zona, a anunțat, miercuri seara, cotidianul „Kommersant”, care se bazeaza pe imagini din satelit publicate de Image Satellite…

- "Rusia a promis ca va dobori toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru ca rachetele vor veni, frumoase, noi si inteligente! Nu ar trebui sa fiti parteneri cu un Animal care isi omoara poporul cu gaz si se bucura de asta!", a transmis miercuri Donald Trump, intr-un mesaj postat…