- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca „operatiunea militara speciala” din Ucraina indica o tendinta pozitiva si si-a exprimat speranta ca soldatii rusi vor obtine si alte victorii dupa cele revendicate de Moscova in aceasta saptamana la Soledar.

- Un tren incarcat cu echipamente militare din Rusia a sosit vineri, 6 ianuarie 2022, in Belarus, a anunțat Ministerul Apararii de la Minsk. Tot vineri, președintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a vizitat o baza militara unde sunt staționate trupele ruse. In timpul vizitei, Lukasenko si un reprezentant…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti guvernului sau sa organizeze pana in februarie difuzarea in cinematografe a unor 'filme documentare' despre ofensiva fortelor Moscovei in Ucraina, relateaza France Presse și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trupele rusești care sunt mobilizate pentru „operațiunea militara speciala” a lui Vladimir Putin din Ucraina vor avea dreptul de a-și criogena gratuit sperma, a anunțat ieri agenția de stat TASS, potrivit Agenției Reuters, preluate de Agerpres. Ministerul Sanatații a raspuns la apelul lui Igor Trunov,…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face un anunt major saptamana viitoare la o reuniune la Ministerul Apararii, potrivit unui post public rus citat duminica de agentia DPA. ”Asteptam declaratii importante”, a declarat la radio-televiziunea publica rusa VGTRK Pavel Sarubin, moderatorul programului ”Moscova.Kremlin.Putin”.…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu oficiali responsabili cu „operațiunea militara speciala” rusa din Ucraina, a anunțat, sambata, Kremlinul, in timp ce teritoriul ucrainean a fost vizat de bombardamente rusești masive. „Vineri, președintele a petrecut intreaga zi la cartierul general al…

- Intr-o reuniune a consiliului de coordonare a guvernului care a abordat nevoile armatei ruse, presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti sa li se garanteze trupelor ruse care lupta in Ucraina, tara vecina pe care Moscova a invadat-o la 24 februarie, accesul la echipamentul ''cel mai