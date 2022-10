Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, urmeaza sa se adreseze celor doua Camere ale parlamentului rus vineri, 30 septembrie, și ar putea folosi acest discurs pentru a anunța oficial aderarea la Rusia a teritoriilor ocupate din Ucraina, potrivit Ministerului Britanic al Apararii, citat de The Guardian. Exista…

- Președintele american, Joe Biden a declarat in cadrul discursului sau de la Adunarea Generala a Națiunilor Unite, ca Statele Unite sunt decise sa apere democrația in intreaga lume, in urma amenințarilor nucleare lansate marți dimineața de liderul rus Vladimir Putin. Principalele declarații ale președintelui…

- Președintele rus Vladimir Putin a laudat marți armele țarii sale care sunt folosite in „operațiunea militara speciala” din Ucraina ca fiind „foarte eficiente”, relateaza TASS. „Armele rusești care sunt folosite in timpul operațiunii dau dovada de o eficiența ridicata”, a declarat el in cadrul unei intalniri…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care introduce beneficii financiare pentru persoanele care parasesc Ucraina pentru a veni in Rusia, relateaza Sky News. Decretul, publicat pe un portal guvernamental, arata ca vor fi acordate plați lunare de pensii de 10.000 de ruble (aproximativ…

- Președintele american, Joe Biden, a marcat, miercuri, Ziua Independenței Ucrainei reiterand angajamentul Statelor Unite fața de aceasta țara cu un nou ajutor militar, in valoare de 2,98 miliarde de dolari. Este cel mai mare pachet de asistența de securitate din SUA pentru Ucraina in cele șase luni de…

- La aproape șase luni de la invazia Rusiei in statul vecin, Sir Jeremy Fleming, șeful Directoratului Serviciilor Secrete (GCHQ) din Marea Britanie, a facut o evaluare a capacitaților celor doua țari aflate in conflict. Astfel, expertul susține ca Vladimir Putin a pierdut razboiul informațional din Ucraina.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran. „As vrea sa va…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ajunge, marti, la Teheran pentru o intalnire cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prima calatorie a liderului de la Kremlin in spatiului fostei Uniuni Sovietice de la invazia din Ucraina. „Legatura cu Khamenei este foarte importanta. Intre noi s-a dezvoltat…